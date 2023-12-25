ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Взаимодействие в рамках ЕврАзЭС идет по всем ключевым направлениям

22:18
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик

В понедельник в Санкт- Петербурге стартовал двухдневный саммит Содружества независимых государств. Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече принял лидеров стран СНГ и Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

В течение года премьер Армении Никол Пашинян не принимал участия в саммитах ОДКБ и СНГ. В этот раз он приехал в Санкт-Петербург.

Сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета встреча прошла в узком, а после и в расширенном составе. В приоритете - внешнее взаимодействие. Подписали соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Оно позволит увеличить не только товарооборот да 20 миллиардов долларов, но и даст импульс развития транспортно-логистических маршрутов. В первую очередь речь идет о международном коридоре "Север - Юг".

Еще один важный документ программного характера - принятие декларации в рамках ЕврАзЭС до 2030 года и на период до 2045-го. В ней намечены шаги по наращиванию усилий в ключевых отраслях.

"Взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства. Даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией. С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала рост ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%. За 9 месяцев, насколько я знаю, он составит в Армении более 9%. В Казахстане - почти 5%. В Киргизии - более 4%. В Белоруссии - 3,5%", - указал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.