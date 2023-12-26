Глава Крыма рассказал об атаке ВСУ в районе Феодосии

Силовики оцепили морпорт

Украинские военные предприняли попытку атаки в районе Феодосии. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал главы Республики Крым Сергей Аксенов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, территория порта оцеплена. Детонация боеприпасов прекратилась, возгорание удалось локализовать. Жителей близлежащих домов переселят в более безопасные районы.

Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, а также призвал получать информацию исключительно из официальных источников.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы будут нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. Ранее Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия не намерена отказываться от поставленных целей спецоперации — российские Вооруженные силы владеют инициативой, работа по достижению целей СВО будет продолжена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"