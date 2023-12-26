Украинской армии не хватает солдат

Законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины внесен на рассмотрение Верховной рады. Информация об этом появилась в базе данных украинского парламента во вторник, 26 декабря.

В случае принятия предлагаемых поправок возраст мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины будет снижен с 27 до 25 лет, а для всех украинцев от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях введут базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев.

Уклонистов предлагается ограничить в правах — в частности, на управление автомобилем, выезд за рубеж, операции с имуществом, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что политические лидеры стран Евросоюза должны ответить за разжигание конфликта на Украине и выдачу украинцев, подлежащих мобилизации. По словам политика, "они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США".

В частности, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что пока Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в стране, но Таллин готов заключить необходимое соглашение с Киевом.

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