Отличились операторы FPV-дронов

Целую группу боевиков ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки ВС России. Противника операторы беспилотников обнаружили в укрытиях близ дороги на Часов Яр под Артемовском.

Как сообщили в Минобороны России, запустив дрон, оператор вывел его на блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска. Определив цель, расчет FPV-дрона нанес несколько ударов по находящимся в укрытии боевикам ВСУ.

Часть группы была уничтожена. Уцелевшие украинские военные покинули блиндаж и попытались укрыться за разбитой техникой вдоль дороги на Часов Яр. Однако уйти им не удалось: операторы уничтожили уцелевших боевиков еще двумя FPV-дронами. В результате атаки ивановских десантников противник потерял до двух отделений пехоты ВСУ, приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

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