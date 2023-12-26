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Минобороны показало работу гаубиц и зениток в зоне спецоперации

08:40
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Они наносят мощные удары по позициям противника

Минобороны опубликовало кадры боевого применения гаубиц "Мста-С" на Купянском направлении. Наши артиллеристы нанесли мощные удары по укрепленным позициям и местам скопления живой силы ВСУ. Стрельбу вели высокоточными снарядами, корректируя огонь с помощью беспилотников. После выполнения задания экипаж самоходной установки оперативно меняет боевую позицию, чтобы не позволить неонацистам нанести ответный удар.

На Южно-Донецком направлении днем и ночью дежурят расчеты комплексов "ТОР-М2", оснащенных системой радиолокационного распознавания "свой-чужой". Она автоматически обнаруживает и ведёт все воздушные объекты в радиусе 30 километров. В борьбе с низколетящими целями высокую эффективность также показывают переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба".

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