Минобороны показало работу гаубиц и зениток в зоне спецоперации

Они наносят мощные удары по позициям противника

Минобороны опубликовало кадры боевого применения гаубиц "Мста-С" на Купянском направлении. Наши артиллеристы нанесли мощные удары по укрепленным позициям и местам скопления живой силы ВСУ. Стрельбу вели высокоточными снарядами, корректируя огонь с помощью беспилотников. После выполнения задания экипаж самоходной установки оперативно меняет боевую позицию, чтобы не позволить неонацистам нанести ответный удар.

На Южно-Донецком направлении днем и ночью дежурят расчеты комплексов "ТОР-М2", оснащенных системой радиолокационного распознавания "свой-чужой". Она автоматически обнаруживает и ведёт все воздушные объекты в радиусе 30 километров. В борьбе с низколетящими целями высокую эффективность также показывают переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба".

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