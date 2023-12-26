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Застали противника врасплох: новые подвиги российских военных

08:34
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Сержант Кирилл Шухраев на пути следования колонны с боеприпасами обнаружил группу украинских диверсантов. Оценив ситуацию и приняв решение атаковать первым, Кирилл вместе с сослуживцами обошел противника с тыла и застал его врасплох. Часть живой силы и техники неонацистов были уничтожены, остальные с поля боя бежали, а российская колонна продолжила движение в заданный район без потерь.

Штурмовая группа младшего сержанта Дмитрия Суртаева атаковала группу украинских радикалов, готовивших нападение на наших военных. Дмитрий получил ранение, но смог сам себе оказать первую помощь и сразу же вернулся в бой. Противник понес невосполнимые потери и был вынужден отступить.  

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