В Германии города уходят под воду из-за мощных ливней

Штормовое предупреждение действует сразу в шести федеральных землях

Мощные проливные дожди обрушились на Германию - целые города буквально уходят под воду. Улицы превратились в полноводные реки, затоплены первые этажи многих зданий. С перебоями работают системы ЖКХ.

Власти Тюрингии приняли решение об эвакуации всех жителей одного из населенных пунктов – улучшения погоды люди будут дожидаться у родственников или в пунктах временного размещения.

Штормовое предупреждение действует сразу в шести федеральных землях. И прогнозы синоптиков совсем не обнадеживают - жителей Германии призывают готовиться к ухудшению погоды и усилению ливней.

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