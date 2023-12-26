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В Германии города уходят под воду из-за мощных ливней

08:44
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Штормовое предупреждение действует сразу в шести федеральных землях

Мощные проливные дожди обрушились на Германию - целые города буквально уходят под воду. Улицы превратились в полноводные реки, затоплены первые этажи многих зданий. С перебоями работают системы ЖКХ.

Власти Тюрингии приняли решение об эвакуации всех жителей одного из населенных пунктов – улучшения погоды люди будут дожидаться у родственников или в пунктах временного размещения.

Штормовое предупреждение действует сразу в шести федеральных землях. И прогнозы синоптиков совсем не обнадеживают - жителей Германии призывают готовиться к ухудшению погоды и усилению ливней.

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