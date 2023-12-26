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Собянин: Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

08:39
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Это касается всех улиц, в том числе с тарифом 380 и 450 рублей в час

Парковки в Москве в новогодние каникулы будут бесплатными. Такое решение принял Сергей Собянин. С 1 по 8 января можно будет бесплатно припарковаться на всех улицах, в том числе с тарифом 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать по обычным тарифам.

Ранее Сергей Собянин рассказал о программе, которая ждет москвичей и гостей столицы в новогоднюю ночь. Всего в городе пройдет около 200 крупных мероприятий. Встретить Новый год можно в 21 парке, в том числе в Парке Горького.

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