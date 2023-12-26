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Суточный рекорд низкого давления установлен в столице

08:42
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Показатели на два десятка единиц ниже нормы

Погода в Москве установила новый суточный рекорд – на этот раз по низкому атмосферному давлению. Прежнее "достижение" барометров было побито уже с началом суток 26 декабря – приборы показывали 724,4 миллиметра ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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Метеоролог напомнил в своем Telegram-канале, что суточный рекорд низкого атмосферного давления для 26 декабря ранее составлял 728,4 миллиметра ртутного столба. Он был установлен в 1975 году.

Леус отметил, что это не окончательные данные. Точное значение нового рекорда станет известно ближе к концу дня. Предположительно, оно составит 724 миллиметров ртутного столба - это на 22-24 единицы ниже нормы.

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