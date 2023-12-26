ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны

Возбуждено дело о госизмене

Российские спецслужбы задержали уроженца Подмосковья по подозрению в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Министерства обороны России. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в Федеральной службе безопасности.

По данным следствия, задержанный является сторонником одной из украинских националистических организаций. Он передавал своим кураторам сведения о дислокации объектов Министерства обороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей. Кроме того, задержанный отправлял деньги украинским военным.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщает ТАСС.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что неудачи на фронтах вынудили киевский режим усиливать тайную борьбу — украинские спецслужбы засылают свою агентуру и диверсантов в Россию. Таким образом они пытаются нанести нашей стране вред в тылу.

В частности, в Псковской области задержали жителя Крыма, подозреваемого в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству. Он вел фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии, а затем передавал эту информацию украинской стороне.

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