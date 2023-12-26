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Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

09:19
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Россия "дышит в спину" Японии, отметил помощник президента

Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже "дышит в спину" Японии в гонке за четвертое место в мире. Об этом рассказал в интервью журналу "Эксперт" помощник российского президента Максим Орешкин.
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Как отметил Орешкин, экономики Глобального Севера — США, Япония, Евросоюз — утрачивают свою значимость. При этом ведущей мировой экономикой стал Китай.

И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место.

Российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, подтвердил, что, к сожалению, в стране подросла инфляция. Однако в целом президент позитивно оценил запас прочности национальной экономики и ее способность к дальнейшему развитию.

Глава государства также отмечал, что к нашей стране больше не применимо выражение "Россия — это бензоколонка", поскольку российская экономика претерпевает позитивные структурные изменения.

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