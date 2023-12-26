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Володин заявил о попытке госпереворота в Сербии

09:00
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Спикер Госдумы призвал Белград защитить выбор народа

Протесты прозападной оппозиции в Сербии – это попытки США и Евросоюза организовать в стране государственный переворот. Действующие власти в Белграде должны защитить волю народа, выраженную на недавних выборах в стране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Как только Вашингтону и Брюсселю не удается привести к власти своих марионеток в других государствах, они действуют по одному и тому же сценарию, написал Володин в Telegram. По словам политика, из США и ЕС сразу звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, извне раскачивается ситуация, людей выводят на улицу.

Спикер Госдумы отметил, что с подобными вызовами может столкнуться любое государство, которое стремиться отстаивать интересы своих граждан. Он призвал действующие власти Сербии защищать волю народа и выбор большинства. В противном случае страны может не стать, заключил Володин.

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