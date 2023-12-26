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В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз

09:37
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Он будет действовать до конца 2025 года

Российское правительство продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в пресс-службе кабмина.

Данное решение, которое уже утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, направлено на обеспечение защиты интересов государства, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий ОПК.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что в России производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

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