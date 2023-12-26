В Киеве не исключили отступление ВСУ из-за нехватки беспилотников

Украина отстает от России в развитии беспилотных систем

Президент России Владимир Путин, в отличие от украинских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская. По ее словам, киевскому режиму необходимо уделить этому направлению повышенное внимание.

Как подчеркнула эксперт, значительное количество военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожается именно ударными БПЛА, поэтому если не заняться развитием беспилотных систем, ВСУ придется отступить, сообщает РИА Новости.

У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась над созданием собственного аналога "Ланцета" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза для украинской армии с учетом эффективности российских БПЛА.

Кроме того, на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

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