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ВС России поразили критические объекты в Херсоне и Николаеве

09:46
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Сообщается также о взрывах в Одесской области

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном Киеву Херсоне. Минувшей ночью российская артиллерия нанесла удар по намеченным целям в городе.

Нанесён удар по норвежским и французским ЗРК на аэродроме в Хмельницкой области
Инфраструктурный объект поврежден ударом ВС России под Днепропетровском

Как сообщил в Telegram глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пораженный объект расположен в Херсонском районе города. Деталей в администрации не привели.

Взрывы гремели и в Николаеве. В области была объявлена воздушная тревога. Несколькими часами ранее были поражены объекты в Одесской области.

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