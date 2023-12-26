ВС России поразили критические объекты в Херсоне и Николаеве

Сообщается также о взрывах в Одесской области

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном Киеву Херсоне. Минувшей ночью российская артиллерия нанесла удар по намеченным целям в городе.

Как сообщил в Telegram глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пораженный объект расположен в Херсонском районе города. Деталей в администрации не привели.

Взрывы гремели и в Николаеве. В области была объявлена воздушная тревога. Несколькими часами ранее были поражены объекты в Одесской области.

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