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В результате ночной атаки по Феодосии получил повреждения корабль "Новочеркасск"

09:59
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Эту информацию подтвердили в Минобороны

В результате ночной атаки ВСУ по пункту базирования в Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщили в российском Минобороны.

Средства ПВО уничтожены два украинских Су-24, которые выпустили ракеты по Феодосии. Как отметили в Минобороны, их уничтожили в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека в результате атаки в Феодосии. Еще двое получили ранения. Шесть зданий получили повреждения.

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