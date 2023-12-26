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Аксенов сообщил об одном погибшем в результате атаки на Феодосию

10:15
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Еще двое ранены

Глава Республики Крым сообщил о пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию. По данным Сергея Аксенова, есть жертвы.

Глава Крыма рассказал об атаке ВСУ в районе Феодосии
В результате ночной атаки по Феодосии получил повреждения корабль "Новочеркасск"

В результате вражеской атаки на Феодосию один человек погиб. Еще двое ранены, заявил Аксенов журналистам. Повреждения получили шесть зданий - в основном, выбиты окна.

В пункты временного размещения эвакуированы шесть человек. Остальные жильцы ближайших к эпицентру взрыва домов разместились у родных и знакомых. При этом, по данным Аксенова, транспорт работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет, передает ТАСС.

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