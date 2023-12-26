Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению Года семьи

Руководить им будет Татьяна Голикова

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках указа главы государства распорядился создать оргкомитет по проведению в стране в 2024 году Года семьи, а также утвердил его состав. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в пресс-службе кабмина.

Возглавит оргкомитет вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальную сферу. В состав комитета включены также министры здравоохранения и просвещения Михаил Мурашко и Сергей Кравцов, глава Минтруда Антон Котяков, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и другие.

Соответствующий документ за подписью Мишустина опубликован в Telegram-канале кабмина.

Ранее российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, отмечал, что решать демографические проблемы необходимо обращением к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также "воспитанием в том смысле, что ребенок — это дар божий".

Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров напомнил про необходимость стимулировать рождаемость в России, применяя различные инструменты, в том числе материнский капитал. Однако "если денег будет не хватать для этих проектов", необходимо вводить налог на бездетность, считает парламентарий. Он заявил, что это "не наказание — это способ решения проблемы".

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