В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе

Аэропорт плохо убрал снег на рулежной дорожке

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Челябинск из Москвы, во время руления уперся носом в сугроб во время руления.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 декабря. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку снега на рулежной дорожке.

"В результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы. Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале.

Рулежную дорожку самолет не покинул. Пассажирам пришлось прождать в салоне 1,5 часа. Воздушное судно осмотрел инженерно-технический персонал. В 9:45 самолет вылетел обратным рейсом в Москву.

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