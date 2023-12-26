Помощь нужна как можно скорее: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Киры Муксиновой

Девочке требует пересадка костного мозга и дорогостоящая терапия

Кира Муксинова из Челябинской области борется со смертельным диагнозом - острым лимфобластным лейкозом. Сейчас Кира проходит лечение в клинике Санкт-Петербурга, но это лишь поддерживающая терапия. Чтобы справиться с болезнью, ребёнку требуется срочная трансплантация костного мозга и специальная дорогостоящая терапия. Стоимость лечения - больше девяти миллионов рублей. Папа, который воспитывает дочь один, - в отчаянии, и просит о помощи всех неравнодушных. Ведь, в канун Нового года так хочется верить в чудо и добро. За уходящий, 2023-й, год мы вместе сделали уже так много - собрали на лечение более 250 миллионов рублей! Помогли 49 маленьким героям наших сюжетов и другим больным детям.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Киры. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Даже небольшое напоминание о новогоднем празднике и чуде придает сил, и помогает пережить еще один сложный день - капельницы, медицинские осмотры и уколы. Большую часть своей маленькой жизни восьмилетняя Кира борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Всегда рядом - только папа. Пять лет назад в семье Муксиновых уже случилась страшная трагедия. Из-за пневмонии умерла мама, оставив двух маленьких дочерей - трехлетнюю Киру и ее двухлетнюю сестру.



"Сразу все обрушилось резко. С работы пришлось уволиться и сидеть с детьми дома", - вспоминает Артем Муксинов, папа Киры.

У Киры остались только мамины фотографии, ребёнку её очень не хватает.

"Я бы очень хотела к маме прижаться. Но мамы нет", - говорит Кира.

Девочка серьезно заболела буквально через два месяца после смерти мамы - поднялась высокая температура, резко пропал аппетит. Все стало ясно по анализам крови - семье, которая не успела оправиться от шокирующей потери, сообщили о страшном диагнозе.

"Кире было три года, когда положили нас в больницу. Лежали там два года. Домой иногда ездили. В реанимацию даже попадали - у нее с печенью проблемы, лекарства не пошли", - рассказывает папа.

После тяжелейших блоков химиотерапии Кира вышла в ремиссию. Но передышка была недолгой - болезнь вернулась, и стала ещё беспощаднее. Девочке провели противорецидивную терапию, но она не помогла. Тогда Киру перевели в клинику Петербурга - здесь удалось стабилизировать состояние ребёнка, но ремиссия так и не случилась.

"Мы видим, что в костном мозге у Киры есть бласты, хоть клинически это пока и не проявляется", - говорит Зарина Хайрова, врач- гематолог ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

Кире нужна срочная трансплантация костного мозга, но пересадку нельзя проводить, пока болезнь активна. Девочке требуется специальная терапия для достижения ремиссии, и поддержка дорогостоящими препаратами во время и после операции. Общая стоимость лечения космическая - больше девяти миллионов рублей!

"Если вовремя не будет проведена трансплантация гемопоэтических клеток и не будут собраны препараты для сопроводительной терапии, то, к большому сожалению, Киру может ожидать летальный исход, и мы потеряем девочку", - говорит Зарина Хайрова.

"Помогите, пожалуйста, собрать эту сумму для лечения Киры. Я один не справлюсь, помогите, пожалуйста, вылечиться Кире", - просит папа девочки.

После всех потерь и ужасных страданий этой семье чудо просто необходимо. За этот год вы больше 50 раз становились добрыми волшебниками, чтобы спасти жизнь тяжелобольным детям. Один из них - Артем Криони, его историю мы рассказывали в августе. С вашей помощью мальчику сделали необходимую операцию. Как и Кире, ему требовалась срочная трансплантация.

"Благодаря вашей помощи мне провели успешную пересадку. Я чувствую себя хорошо, и этот Новый год проведу в кругу своей семьи", - говорит Артем.

После всех испытаний выписался из больницы и Рубен Тумасян - ему помогла специальная иммунотерапия дорогим препаратом: "Все самое неприятное позади, и я встречу наступающий Новый год дома".

Теперь в нашей поддержке нуждается Кира. Она верит в Деда Мороза и силу новогоднего волшебства, и вместе с папой приехала к главной новогодней ели Петербурга с единственным желанием.

"Я загадываю, чтобы поскорее вылечиться и домой уехать", - говорит Кира.

Яркие огни Дворцовой площади дарят надежду. Дома ждут бабушка и младшая сестренка. Кира чувствует: всё должно наладиться, новогоднее чудо обязательно случится! Надо только всем нам немного помочь.



Времени у Киры мало, смертельная болезнь очень быстро прогрессирует и оставляет всё меньше шансов. Начать терапию девочке нужно как можно скорее – и ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Киры Муксиновой, программа 1860

Наталья Бабкина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"