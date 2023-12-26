Женщины и инвалиды: Охота на призывников на Украине вышла на новый уровень

Верховная Рада подготовила резонансный законопроект о мобилизации

На Украине охота на призывников выходит на новый уровень. По всей стране устраивают настоящие облавы на мужчин. Несмотря на это, ряды ВСУ пополняются крайне медленно. В попытке исправить ситуацию киевский режим готовится идти на откровенно непопулярные меры. Верховная Рада подготовила резонансный законопроект о мобилизации.

— Я знаю человека, который выехал из Украины в багажнике автомобиля за 4 тысячи долларов. Это было летом. А сейчас человек приехал и выехал за 12 тысяч долларов.

И этот бизнес будет только набирать обороты, а тарифы расти. Быть избитыми военкомами за отказ получить повестку желающих мало. Полиция гражданам Украины не поможет. Скорее, добавит еще и от себя тумаков и удушающих приемов, и отправит на фронт. Под занавес уходящего года Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Текст документа очень быстро с сайта парламента убрали, но детали успели просочиться в прессу. К рекрутингу будет привлечен максимально широкий круг лиц - от полицейских до глав сельсоветов. Электронные повестки, за неявку в военкомат - огромные штрафы и лишение целого ряда гражданских прав и свобод. А главное: отсрочки и непригодность - по минимуму. Третья группа инвалидности - уже не медотвод от мобилизации. То, что принудительно отправлять на фронт будут и женщин, напрямую в документе не сказано, но судя по примечаниям, такие намерения есть.

"Отсрочка предоставляется женщинам, если они пребывают в декрете до 3 лет ребенка, или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременным женщинам. Отсрочка будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады - все прошлые созывы подлежат мобилизации", - говорится в документе.

Рада должна проголосовать за законопроект в начале января. Но уже сейчас на дорогах Киева появились мобильные блокпосты. Под видом проверки документов водителям раздают повестки.

На кадрах (см. видео) — те, кого неонацистский режим смог отловить на улицах и заставить надеть военную форму. Почти все близки к пожилому возрасту. Толку от таких наспех схваченных новобранцев на фронте никакого, признают офицеры ВСУ.

"Очень много сейчас мобилизуют людей с заболеваниями, в плохой физической форме. Нам нужна молодежь. А так мы точно не победим", - говорит разведчик с позывным "Оладушек".

"Часто обращают внимание только на военно-учетную специальность, которую человек мог получить много лет назад еще на срочной службе, и уже давно не владеет навыками и знаниями, которые нужны сейчас на фронте", - рассказывает Мирослав Гай, майор ВСУ.

Военное командование требует от Зеленского поставить под ружье еще полмиллиона тех, кто не сможет удрать или откупиться. Но, даже, если всю страну обнесут колючей проволокой, и запретят выезд даже женщинам, у режима попросту нет денег, чтобы не то, что вооружить, а одеть и накормить солдат.

"Думаю, что господин президент немного ошибся, говоря, что на мобилизацию 500 тысяч человек нужно полмиллиарда гривен. Нужно намного больше. У нас таких денег нет", - признается Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады Украины.

Дефицит украинского бюджета на следующий год - более 40 миллиардов долларов. Вся надежда на западные подачки. Американские конгрессмены разлетелись по курортам и обещали вернуться уже в следующем году максимум с 800 миллионами для Киева вместо так и не утвержденных 60 миллиардов.

Некогда дорогие братья-поляки еще в сентябре сравнили Украину с утопающим, который может утащить с собой на дно всех, кто помогает. Варшава вовремя сориентировалась. А вот Германия нет. И продолжила отдавать все свои запасы Киеву. Немецкий журнал Focus вышел с заголовком: "В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже". По оценкам его военных экспертов, если раньше в случае нападения армия ФРГ могла бы продержать дня три, то сейчас - несколько часов.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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