Белоусов и Новак исполнят новогодние просьбы двух мальчиков

Акция "Елка желаний" в России продолжается

Исполнить новогодние мечты и подарить счастье детям поможет Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний". К ней уже присоединились сотни артистов и политиков, в том числе члены правительства.

Первый зампредседателя кабмина Андрей Белоусов снял с ёлки два шара-открытки - от Алексея из Таганрога, который мечтает о палатке, и девятилетнего Андрея из Нижегородской области. Мальчик попросил на Новый год футбольный инвентарь.

Белоусов откликнулся на просьбы. Ещё один шар-открытку прочитал вице-премьер Александр Новак. 13-летний Кирилл из столицы мечтает заниматься теннисом. Новак похвалил подростка за стремление к спорту и пообещал исполнить пожелание.

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