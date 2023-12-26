ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоусов и Новак исполнят новогодние просьбы двух мальчиков

14:57
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Акция "Елка желаний" в России продолжается

Исполнить новогодние мечты и подарить счастье детям поможет Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний". К ней уже присоединились сотни артистов и политиков, в том числе члены правительства.
Глава МЧС исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Первый зампредседателя кабмина Андрей Белоусов снял с ёлки два шара-открытки - от Алексея из Таганрога, который мечтает о палатке, и девятилетнего Андрея из Нижегородской области. Мальчик попросил на Новый год футбольный инвентарь.

Белоусов откликнулся на просьбы. Ещё один шар-открытку прочитал вице-премьер Александр Новак. 13-летний Кирилл из столицы мечтает заниматься теннисом. Новак похвалил подростка за стремление к спорту и пообещал исполнить пожелание.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Новак
Александр Новак
Елка желаний
Елка желаний
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.