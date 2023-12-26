Непогода в России: Челябинск заметает, а в Москве рекордно низкое давление

Такого низкого давления в Москве не было полвека

Штормовое предупреждение объявлено на Кубани. В Краснодаре после ливня дороги превратились в бурные реки. А на Южный Урал мощный циклон принес аномальные снегопады. В Челябинске за сутки уже выпало до 20 сантиметров осадков, и снег продолжает идти. В городе - транспортный коллапс.

Челябинск заметает. Минувшая ночь для тысяч людей стала бессонной. Автомобилисты пытались вырваться из снежного плена, пешеходы - лично измеряли высоту сугробов.

— Ой, я не знаю, что происходит. Какой-то апокалипсис! Сугробы выше колена. До школы дошла ребенка забрать, еле забрали. Все машины стоят во дворах, все застревают. Аварий куча – кошмар!

Из-за метели и мощного снегопада ввели временное ограничение движения автобусов, маршруток, такси и грузовиков, закрыт проезд по основным трассам. Видимость в регионе - нулевая.

— Метель, это ужас! Ничего не видно на дорогах! Сидите дома! Дома безопаснее! ((05.42)) Мы молодому человеку помогаем выехать. Но чувствуем, что застряли все надолго. Тут просто лёд один!

— С такими погодными условиями , конечно, забуксуешь везде. Даже несмотря на то, какая машина будет.

И если в городе на помощь пришла вся имеющаяся спецтехника, то на трассах приходится работать вручную. Сотрудники ГИБДД, бросив свои автомобили, спасают тех, кого полностью замело.

Временное ограничение на движение автобусов и грузовиков пришлось ввести и в Курганской области. А в Казани особо сознательные автовладельцы сами публикуют предупреждения, причем в стихах.

Здесь, в Татарстане, такое творится,

Что лучше на трассу сейчас не стремиться.

В Краснодаре тоже много отзывчивых людей. Город не заметает, а заливает. Так что приходится переносить друг друга на руках. А в Севастополе все смотрят не под ноги, на небо. Необычное атмосферное явление, похожее то ли на плотное облако, то ли на НЛО, вызывает самые смелые версии даже у скептиков.

В столичном регионе с атмосферой всё в порядке, кроме давления. Оно рекордно низкое для 26 декабря - всего 724 мм ртутного столба. Такого не было полвека. В Москве идёт небольшой предновогодний снег, из-за гололёда объявлен жёлтый уровень опасности. Последнюю рабочую неделю года будет держаться лёгкий минус. По ночам - до семи градусов ниже нуля. А ближе к первому января опять уверенный плюс. На термометрах и на душе. Наконец-то вырастет атмосферное давление. А вместе с ним и настроение.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр».

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