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В России возбудили еще четыре дела из-за подорожания яиц

10:47
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Антимонопольщики продолжают разбираться с ценами

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц

Нарушения были обнаружены на Кузбассе, в Воронежской и Ивановской областях, в Донецкой Народной Республике.

Как отмечается на официальном сайте ФАС, если расследование подтвердит нарушение производителями антимонопольного законодательства, компаниям грозят оборотные штрафы.

Резкое подорожание куриных яиц в России заставило вмешаться власть на высшем уровне. Президент Владимир Путин извинился перед гражданами за недостаточно эффективную работу правительства в этом направлении, а на полях саммита ЕАЭС шутливо предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко не жадничать и поделиться яйцами с Россией.

Для насыщения внутреннего рынка и снижения цен на яйца организованы их поставки в Россию из-за рубежа. Азербайджан доставил уже третью партию этого продукта — в совокупности уже около 72 тонн яиц. Также ожидаются поставки из Турции и Ирана.

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