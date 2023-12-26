Москвичей предупредили об аномальном новогоднем потеплении

Оттепель стартует в пятницу

Аномально теплая для предновогодних дней погода идет в Москву. Оттепель стартует в пятницу, сообщают "Метеовести".

Снег с дождем и до плюс одного градуса будет в столице во вторник, 26 декабря. В среду установится нормальная для этого периода температура – столбики термометров опустятся до минус трех - минус четырех градусов.

Однако уже в пятницу стартует новая и более мощная оттепель. В субботу, 30 декабря, термометры покажут плюс три градуса. По прогнозам синоптиков, погода останется нестабильной до Нового года.

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