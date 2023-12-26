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Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму

10:51
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Атаки противника - не повод скакать на своих балконах в трусах, сказали власти

Все выложившие видео ночных ударов по Феодосии вычислены, с ними будет проведена работа спецслужб.

Об этом во вторник, 26 декабря, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки", - сказал он в своем telegram-канале.

Крючков еще раз напомнил россиянам об ответственности за съемку вражеских атак и их последствий. Публикация подобных видео может привести к уголовной ответственности.

ВСУ атаковали район Феодосии в ночь на 26 декабря. Средства российской системы ПВО уничтожены два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

Один человек погиб, двое ранены. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск", а также шесть зданий.

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