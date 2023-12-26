Экс-губернатор Белых освобожден от наказания за превышение полномочий

Такое решение принял суд

Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Соответствующее решение было принято во вторник, 26 декабря.

По версии следствия, в 2015 году политик в нарушение закона распределил кредитные деньги, выделенные АО "Кировская региональная ипотечная корпорация".

Это стало основание для возбуждения в 2021 году дела о превышении полномочий, причем ущерб от действий Белых оценили в 200 миллионов рублей.

Однако суд счел, что за истечением срока давности Белых не подлежит уголовному преследованию в рамках данного дела, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Кировской области Никите Белых, который уже пять лет находится в колонии, грозит новый срок за злоупотребление служебными полномочиями. С учетом уже отбытого срока обвинение запросило для экс-политика еще 12 лет колонии.

В России также судят бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ему вменяется получение многомиллионной взятки за предоставление крупных заказов фармкомпании во время пандемии коронавирусной инфекции. Обвинение попросило суд посадить Белозерцева на 13 лет строгого режима.

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