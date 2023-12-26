Автор "Масяни" Олег Куваев* объявлен в розыск

Олег Куваев* признан в России иноагентом
Министерство внутренних дел России объявило мультипликатора Олега Куваева* в розыск. Это следует из сведений, опубликованных в базе данных МВД во вторник, 26 декабря.
Куваев*, согласно соответствующей карточке в базе МВД, разыскивается по уголовной статье. При этом не уточняется, по какой именно, сообщает "Интерфакс".
Министерство юстиции России признало Куваева* иностранным агентом и внесло в реестр иноагентов за выступления против российской спецоперации, а также за распространение фейков о Вооруженных силах России и российских властях.
Ранее сообщалось, что блогеров Майкла Наки* и Руслана Карпука* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы каждого по делу о распространении ложной информации о российской армии. Поскольку оба осужденных сбежали из страны, приговоры вынесены заочно.
* лица, признанные иностранными агентами в России и внесенные в реестр иноагентовВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"