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Автор "Масяни" Олег Куваев* объявлен в розыск

11:39
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Олег Куваев* признан в России иноагентом

Министерство внутренних дел России объявило мультипликатора Олега Куваева* в розыск. Это следует из сведений, опубликованных в базе данных МВД во вторник, 26 декабря.
Создателя "Масяни" признали иноагентом

Куваев*, согласно соответствующей карточке в базе МВД, разыскивается по уголовной статье. При этом не уточняется, по какой именно, сообщает "Интерфакс".

Министерство юстиции России признало Куваева* иностранным агентом и внесло в реестр иноагентов за выступления против российской спецоперации, а также за распространение фейков о Вооруженных силах России и российских властях.

Ранее сообщалось, что блогеров Майкла Наки* и Руслана Карпука* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы каждого по делу о распространении ложной информации о российской армии. Поскольку оба осужденных сбежали из страны, приговоры вынесены заочно.

* лица, признанные иностранными агентами в России и внесенные в реестр иноагентов

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Олег Куваев*
Олег Куваев*
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