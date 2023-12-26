Бочкарев: Столичный метрополитен использует оборудование и материалы отечественного производства

Московского метро – результат работы промышленности всей страны

Реализация программы строительства Московского метрополитена стимулирует развитие отечественных промышленных производств.

Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Московское метро нуждается в отделке, инженерных системах – безопасности, автоматизации и контроля. География поставок весьма обширна – от Санкт-Петербурга до Поволжья и Урала.

"Не будет преувеличением сказать, что строительство московского метро – результат работы промышленности всей страны", – отметил Бочкарев.

В частности, Санкт-Петербург поставляет столице эскалаторы, Урал – рельсы, Нижегородская и Новосибирская области – стрелочные переводы. В подмосковном Видном изготавливают панели из сотового алюминия.

В Москве и Подмосковье расположены высокотехнологичные производители систем магистральной связи и систем противопожарной безопасности метро. Оборудование слаботочных систем, радиосвязи и оповещения производят в Белгороде, Екатеринбурге и Перми, рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Также специалисты "Мосинжпроекта" создали цифровую платформу контрагентов для взаимодействия с подрядчиками и поставщиками. Для каждого контрагента на цифровой платформе создается интерактивный личный кабинет с набором услуг, отметил замгендиректора инжинирингового холдинга по управлению поставками Константин Гусев.

Сейчас портал запущен в тестовом режиме. Количество регистраций контрагентов уже превысило прогнозные показатели в 10 раз.

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