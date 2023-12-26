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Девочка укололась найденным у детсада шприцем в Подмосковье

11:56
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Начата проверка

В Московской области шестилетняя девочка укололась о найденный возле детского сада шприц.
Поездка в больницу: что известно об истории со шприцем в московском каршеринге

Инцидент произошел во время прогулки в одном из детских садов города Орехово-Зуева. Воспитанница обнаружила пустой шприц возле забора и получила инъекционные повреждения запястья и кисти, сообщили в региональной прокуратуре.

Девочку осмотрели медики. Угрозы ее жизни и здоровью нет. Правоохранительные органы начали проверку.

Похожая история произошла летом. В автомобиле каршеринга BelkaCar в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью светло-бежевого цвета. В машину девочка села вместе с родителями, после инцидента ее срочно отвезли в больницу.

Экспертиза показала, что в оставленном шприце оказался синтетический наркотик мефедрон. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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