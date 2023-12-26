Собянин рассказал о развитии онлайн-сервиса по генеалогии "Моя семья"

Его запустили три года назад

Число материалов в онлайн-сервисе по генеалогии "Моя семья" достигло почти 11 миллионов страниц, а количество пользователей превысило 10 миллионов человек. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как напомнил Собянин в своем Telegram-канале, три года назад Главархив Москвы запустил бесплатный онлайн-сервис по генеалогии "Моя семья". Это дает возможность искать сведения о предках в любой точке страны и в любое время.

В основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство. Позже были добавлены исповедные ведомости и ревизские сказки.

В дополнение к "Моей семье" был создан портал "Поиск по архивам", рассказал Сергей Собянин.

Нейросеть помогает распознавать рукописные тексты в исторических документах и переводить их в машиночитаемый формат.

Столичные власти активно используют новые форматы работы с информацией, в том числе в коммуникации с горожанами. 20 декабря Сергей Собянин впервые выступил с отчетом о работе городского правительства в видеоформате. Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко подчеркнул, что современные информационные технологии помогают предельно сокращать дистанцию между исполнительной властью и жителями.

Кроме того, инновации и современные технологии помогают москвичам сохранить и улучшить здоровье. Сергей Собянин отмечал, что Москва стала первым городом из мировых мегаполисов, где врачи начали применять сервисы компьютерного зрения в ежедневной практике.

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