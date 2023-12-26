Заболеваемость ковидом в России снизилась на 18,7% за неделю

Выздоровели 98 252 человека

С 18 по 24 декабря в России госпитализированы 7796 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 98252 человека, скончались 186 пациентов с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю снизился на 18,7% по сравнению с предыдущей. Число госпитализаций снизилось на 10,4%.

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