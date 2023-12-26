Запад признал, что его истощил украинский конфликт

Надежды на победу Украины тают

Интенсивные бои на Украине продолжатся и в следующем году. Однако новых контрнаступлений ВСУ ожидать не стоит - надежды на победу Украины тают, а Запад этой войной уже истощен, считают аналитики американского телеканала CNBC.

И Украина, и Россия вкладывают значительные средства в войну. Военные аналитики утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, не обладая сильной позицией, чтобы диктовать условия. Они считают, что базовый сценарий на 2024 год - это продолжение нынешней интенсивности боевых действий, когда ни одна из сторон не может добиться значительного прогресса.

В то же время, если не начнутся значительные поставки оружия Украине, то переговоры Киева с Москвой неизбежны. Украина этого не хочет - но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора. Вопрос - будет ли Россия готова к переговорам. Поскольку появляются признаки того, что Запад перестает поддерживать Киев, Россия может рассматривать это как возможность для закрепления успехов, приводит телеканал мнение аналитика по Европе и России Марио Бикарски.

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