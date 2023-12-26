ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запад признал, что его истощил украинский конфликт

11:31
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Надежды на победу Украины тают

Интенсивные бои на Украине продолжатся и в следующем году. Однако новых контрнаступлений ВСУ ожидать не стоит - надежды на победу Украины тают, а Запад этой войной уже истощен, считают аналитики американского телеканала CNBC.

Лондон пообещал Киеву существенную поддержку в следующие два года
Страны Северной Европы обязались продолжать поддержку Киева

И Украина, и Россия вкладывают значительные средства в войну. Военные аналитики утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, не обладая сильной позицией, чтобы диктовать условия. Они считают, что базовый сценарий на 2024 год - это продолжение нынешней интенсивности боевых действий, когда ни одна из сторон не может добиться значительного прогресса.

В то же время, если не начнутся значительные поставки оружия Украине, то переговоры Киева с Москвой неизбежны. Украина этого не хочет - но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора. Вопрос - будет ли Россия готова к переговорам. Поскольку появляются признаки того, что Запад перестает поддерживать Киев, Россия может рассматривать это как возможность для закрепления успехов, приводит телеканал мнение аналитика по Европе и России Марио Бикарски.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Отправка военной техники
Отправка военной техники
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Отправка военной помощи
Отправка военной помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.