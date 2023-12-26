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В Армении объяснили Пашиняну, чего от него ждет Россия

11:53
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Время расплывчатых заявлений закончилось

Во время визита в Санкт-Петербург премьер-министру Армении Николу Пашиняну предстоит дать четкие и конкретные ответы о российско-армянском сотрудничестве. Время расплывчатых заявлений прошло, предупреждает политика армянское издание "Жоговурд".

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Авторы материала подчеркивают, что Россия настроена в отношении премьер-министра Армении очень серьезно. Российский президент Владимир Путин хочет получить разъяснения лично от Пашиняна. Последний долгое время избегал встреч при посредничестве России, но, видимо, пожалел о выбранном курсе.

Как сообщалось ранее, Путин и Пашинян встретились на полях саммита Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Лидеры стран обнялись и пожали друг другу руки, удаляясь на заседание Высшего совета Евразийского экономического союза.

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