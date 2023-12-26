Сеул неоднократно расширял антироссийские санкции

Правительство Республики Корея добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в южнокорейском Минпромторге.

Ведомство уточнило, что рестрикции, в частности, будут действовать в отношении тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тысяч кубических сантиметров.

Сеул мотивировал решение о введении новых ограничений тем, что пресловутые товары потенциально могут применяться в военных целях, сообщает ТАСС.

Ранее глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке отмечал, что российская экономика обогнала европейскую по ключевым показателям. Журналист подчеркнул, что, несмотря на санкции Запада против Москвы, российская экономика продолжает расти.

Американские СМИ также признавали, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Подводя итоги года в прямом эфире, он выразил уверенность в победе своей страны в специальной военной операции. Кроме того, российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"