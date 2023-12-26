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Александр Якушев поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах

12:22
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Заслуженный мастер спорта по хоккею уже поставил свою подпись

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента в 2024 году.

Заслуженный мастер спорта по хоккею рассказал, что уже поставил свою подпись в поддержку кандидатуры Путина.

"Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане", - сказал он журналистам.

Якушев подчеркнул, что Путин также уделяет большое внимание развитию спорта в России.

Голосование на выборах главы российского государства будет проходить с 15 по 17 марта 2024 года. В ЦИК заявили, что уже 33 человека решили баллотироваться в президенты России.

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