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ЦИК: 33 человека решили баллотироваться в президенты России

12:40
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Выборы запланированы на март 2024 года

По состоянию на вторник, 26 декабря, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
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Подробности Булаев приводить не стал, отметив лишь, что "заявлялись 33", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что нынешний всплеск простудных заболеваний в России — это сезонное явление, о влиянии этого на выборы не может быть и речи.

Действующий президент Владимир Путин, который уже зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата на предстоящих выборах, не планирует брать отпуск для проведения избирательной кампании. Песков напомнил, что закон не требует использовать такой отпуск — российский лидер продолжит выполнять свои обязанности, совмещая с ними предвыборные мероприятия.

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Зампредседателя ЦИК Николай Булаев
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев
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