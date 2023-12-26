ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские регионы начали закупать обновленную вакцину "Спутник Лайт"

12:39
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Проблемы преодолены

Технологические сложности, возникшие в процессе подготовки к производству одного из вида вакцин от коронавируса, преодолены. "Спутник Лайт" в новым антигенным составом уже выпускается, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко

Обновленную вакцину от коронавируса уже начали закупать регионы России. Мурашко подчеркнул в интервью телеканалу "Россия-24", что препарат вышел в гражданский оборот и поступил в медицинские организации.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщил, что в регионы уже началась доставка вакцин от кори, паротита и краснухи. Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал, что проблема с нехваткой этих препаратов будет решена в ближайшее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Вакцина "Спутник Лайт"
Вакцина "Спутник Лайт"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.