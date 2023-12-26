Российские регионы начали закупать обновленную вакцину "Спутник Лайт"

Проблемы преодолены

Технологические сложности, возникшие в процессе подготовки к производству одного из вида вакцин от коронавируса, преодолены. "Спутник Лайт" в новым антигенным составом уже выпускается, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко

Обновленную вакцину от коронавируса уже начали закупать регионы России. Мурашко подчеркнул в интервью телеканалу "Россия-24", что препарат вышел в гражданский оборот и поступил в медицинские организации.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщил, что в регионы уже началась доставка вакцин от кори, паротита и краснухи. Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал, что проблема с нехваткой этих препаратов будет решена в ближайшее время.

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