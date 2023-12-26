Возросло число пострадавших от вражеской атаки по Феодосии

Двое госпитализированы

Число пострадавших в Феодосии после удара по городу выросло до четырех.

Об этом заявили ТАСС в Минздраве Крыма днем во вторник, 26 декабря. Двое госпитализированы, двоим оказывается помощь амбулаторно. Ранее сообщалось о двух раненых и одном погибшем.

Министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту России Владимиру Путину об атаке врага на объекты в Феодосии и о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск".

ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами в ночь на 26 декабря. Загорелись несколько объектов на территории торгового порта. Средства российской системы ПВО сбили два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

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