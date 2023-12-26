Возросло число пострадавших от вражеской атаки по Феодосии

Двое госпитализированы
Число пострадавших в Феодосии после удара по городу выросло до четырех.
Об этом заявили ТАСС в Минздраве Крыма днем во вторник, 26 декабря. Двое госпитализированы, двоим оказывается помощь амбулаторно. Ранее сообщалось о двух раненых и одном погибшем.
Министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту России Владимиру Путину об атаке врага на объекты в Феодосии и о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск".
ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами в ночь на 26 декабря. Загорелись несколько объектов на территории торгового порта. Средства российской системы ПВО сбили два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"