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Возросло число пострадавших от вражеской атаки по Феодосии

12:54
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Двое госпитализированы

Число пострадавших в Феодосии после удара по городу выросло до четырех.

Об этом заявили ТАСС в Минздраве Крыма днем во вторник, 26 декабря. Двое госпитализированы, двоим оказывается помощь амбулаторно. Ранее сообщалось о двух раненых и одном погибшем.

Министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту России Владимиру Путину об атаке врага на объекты в Феодосии и о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск".

ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами в ночь на 26 декабря. Загорелись несколько объектов на территории торгового порта. Средства российской системы ПВО сбили два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

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Возросло число пострадавших от вражеской атаки по Феодосии
Возросло число пострадавших от вражеской атаки по Феодосии
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