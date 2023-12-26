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Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

12:44
  • вторник
  • 26 декабря 2023

А также о повреждениях корабля "Новочеркасск"

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии.
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Об этом во вторник, 26 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент также в курсе повреждений большого десантного корабля "Новочеркасск".

ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами в ночь на 26 декабря. Загорелись несколько объектов на территории торгового порта. Средства российской системы ПВО сбили два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

Один человек погиб, четверо ранены. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск", а также шесть зданий.

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