Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

А также о повреждениях корабля "Новочеркасск"

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии.

Об этом во вторник, 26 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент также в курсе повреждений большого десантного корабля "Новочеркасск".

ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами в ночь на 26 декабря. Загорелись несколько объектов на территории торгового порта. Средства российской системы ПВО сбили два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

Один человек погиб, четверо ранены. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск", а также шесть зданий.

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