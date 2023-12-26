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Минздрав объяснил подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

12:59
  • вторник
  • 26 декабря 2023

В России возросли число заболевших

В России действительно наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в частности, гриппом, однако он носит сезонный характер. Об этом рассказал во вторник, 26 декабря, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Как пояснил глава Минздрава в интервью телеканалу "Россия 24", такой рост заболеваемости "происходит практически в этот же период ежегодно", причем сезонный характер приобрела уже и коронавирусная инфекция.

К такому подъему необходимо готовиться заранее, предпринимая профилактические меры, а главным инструментом защиты остается вакцинация, подчеркнул Мурашко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что нынешний всплеск простудных заболеваний в России — это сезонное явление, поэтому о влиянии этого на выборы президента, запланированные на март 2024 года, не может быть и речи.

Тем временем в Санкт-Петербурге решили ввести масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий. Образовательным организациям предписано останавливать учебный процесс, если в классе или группе отсутствует 20% учащихся, заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ, а также в случае двух и более случаев заболевания внебольничной пневмонией.

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