В беспорядках в Белграде чувствуется западное влияние

Коллективный Запад поставил Сербии ультиматум: "Либо с Западом, либо с Россией". Такое заявление сделала во вторник, 26 декабря, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила Захарова в интервью телеканалу RT, в аналогичные рамки западные страны в свое время загоняли Украину.

Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор — не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор: либо с Западом, либо с Россией. А последние корректировки вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее отметил, что протесты прозападной оппозиции в Сербии – это попытки США и Евросоюза организовать в стране государственный переворот. Однако действующие власти в Белграде должны защитить волю народа, выраженную на недавних выборах в стране, подчеркнул политик.

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что руководство Сербии сможет обеспечить законность в стране. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде.

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