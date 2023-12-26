Водитель автобуса спас потерявшуюся в Омске девочку

Школьница проспала свою остановку

В Омске водитель автобуса вернул домой потерявшуюся десятилетнюю школьницу.

Инцидент произошел 13 декабря. Около восьми часов вечера водитель маршрута № 79 заметил на конечной остановке 10-летнюю девочку. Она плакала и была очень напугана. Оказалось, что школьница заснула в автобусе и проехала свою остановку. Позвонить родителям она не смогла, так как телефон разрядился.

Водитель пустил девочку в салон, купил ей горячего чаю, чтобы она могла согреться, а затем вызвал полицию.

"Я успокоил ребенка, дал ей свой телефон, включил мультфильмы. Через некоторое время девочка посмотрела в окно и увидела своего папу, который приехал за ней", - рассказал мужчина изданию ngs55.ru

Родители, не дождавшись дочку в положенное время дома, забеспокоились и тоже обратились в полицию.

"У меня самого двое детей, сложно представить, что бы я испытал на месте родителей девочки", - поделился водитель.

Компания-перевозчик, а также власти Омска пообещали наградить водителя.

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