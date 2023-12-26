ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Водитель автобуса спас потерявшуюся в Омске девочку

13:36
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Школьница проспала свою остановку

В Омске водитель автобуса вернул домой потерявшуюся десятилетнюю школьницу.

Инцидент произошел 13 декабря. Около восьми часов вечера водитель маршрута № 79 заметил на конечной остановке 10-летнюю девочку. Она плакала и была очень напугана. Оказалось, что школьница заснула в автобусе и проехала свою остановку. Позвонить родителям она не смогла, так как телефон разрядился.

Водитель пустил девочку в салон, купил ей горячего чаю, чтобы она могла согреться, а затем вызвал полицию.

"Я успокоил ребенка, дал ей свой телефон, включил мультфильмы. Через некоторое время девочка посмотрела в окно и увидела своего папу, который приехал за ней", - рассказал мужчина изданию ngs55.ru

Родители, не дождавшись дочку в положенное время дома, забеспокоились и тоже обратились в полицию.

"У меня самого двое детей, сложно представить, что бы я испытал на месте родителей девочки", - поделился водитель.

Компания-перевозчик, а также власти Омска пообещали наградить водителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Руслан Сагинов
Руслан Сагинов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.