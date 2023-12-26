ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле ответили на вопрос об ответственности за публикацию фото ударов ВСУ

13:51
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Такие разговоры не ведутся

В Кремле не обсуждают идею ввести уголовную ответственность за публикацию кадров атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что все выложившие видео ночных ударов по Феодосии вычислены, с ними будет проведена работа спецслужб. Крючков еще раз напомнил россиянам об ответственности за съемку вражеских атак и их последствий. Публикация подобных видео может привести к уголовной ответственности.

ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами в ночь на 26 декабря. Загорелись несколько объектов на территории торгового порта. Средства российской системы ПВО сбили два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

По последним данным, погиб один человек, четверо пострадали. Повреждены большой десантный корабль "Новочеркасск" и несколько строений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ноутбук
Ноутбук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.