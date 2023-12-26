В Кремле ответили на вопрос об ответственности за публикацию фото ударов ВСУ

Такие разговоры не ведутся

В Кремле не обсуждают идею ввести уголовную ответственность за публикацию кадров атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что все выложившие видео ночных ударов по Феодосии вычислены, с ними будет проведена работа спецслужб. Крючков еще раз напомнил россиянам об ответственности за съемку вражеских атак и их последствий. Публикация подобных видео может привести к уголовной ответственности.

ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами в ночь на 26 декабря. Загорелись несколько объектов на территории торгового порта. Средства российской системы ПВО сбили два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

По последним данным, погиб один человек, четверо пострадали. Повреждены большой десантный корабль "Новочеркасск" и несколько строений.

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