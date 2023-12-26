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Офицер ВС России рассказал о штурме последнего дома в Марьинке

13:23
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Это был самый сложный этап

Прорыв первой линии обороны и штурм последнего дома в городе были самыми сложными этапами освобождения Марьинки. Подробности операции рассказал командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин.

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По словам комбата, первую линию обороны противника в Марьинке прорывали с трудом: бились за каждый дом, подвал. Российские войска заходили на позиции противника фактически на его плечах.

Последний дом в городе бойцы штурмовали после комбинированного удара авиацией, артиллерией, дронами-камикадзе. Под залп тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" российские военные побежали на штурм последнего здания. Выполнили задачу, в 15 часов 15 минут доложили командиру, что Марьинка перешла под полный контроль 5-й бригады и водрузили флаг на последнем доме, рассказал Трошин в эфире телеканала "Россия 1".

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