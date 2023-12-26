В Минобороны России подвели итоги года

В зоне СВО была создана эффективная система оборонительных рубежей

Российские войска расширяют подконтрольные территории на всех направлениях специальной военной операции на Украине - об этом рассказал министр обороны России на селекторном совещании по итогам года. Сергей Шойгу подчеркнул, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. А накануне глава Минобороны доложил президенту о взятии стратегически важного населённого пункта - города Марьинки в Донецкой народной республике.

Марьинка теперь по другую сторону фронта. Украинские подразделения отошли в соседнее село Георгиевка. До него примерно полтора километра. Но вторая линия обороны ВСУ ещё дальше - в Максимильяновке. До неё четыре километра. А следом - крупный логистический центр украинской армии Курахово. Движение на запад на этом участке фронта идёт вдоль трассы Донецк - Запорожье.

Активные боевые действия в Марьинке начались сразу же с началом СВО. В городе большой частный сектор. Чуть ли не в каждом дворе были глубокие погреба, в которых местные жители хранили запасы. Украинские солдаты использовали их как укрытия, потому и удавалось удерживать позиции, даже когда от дома оставался, по сути, только фундамент. Большая часть фронта сейчас застыла в позиционных боях. На донецком направлении российской армии удалось продвинуться и освободить Марьинку.

Точку в героическом штурме города поставили бойцы 5 бригады 1 Донецкого армейского корпуса 8-ой общевойсковой армии Южной группировки войск и солдаты 150 мотострелковой дивизии.

Накануне в беседе с президентом России министр обороны Сергей Шойгу рассказал об отличившихся в боях за город и особо отметил Александра Трошина. Владимир Путин предложил, вопреки устоявшимся правилам, повысить бойца в звании со старшего лейтенанта сразу до майора. Мужчина ушёл добровольцем на фронт. Трижды горел в танке. Много раз отличился в боях. Спас десятки товарищей.

В Министерстве обороны России сегодня прошло селекторное совещание, на котором подвели итоги 2023 года. В зоне проведения СВО была создана эффективная система оборонительных рубежей. Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса перешли на круглосуточный режим работы, вследствие чего были значительно увеличены поставки современной техники и боеприпасов.

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - заявил Шойгу.

Как отметил министр обороны, предприятия российского ОПК, по сути, бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. Сергей Шойгу отдельно отметил поддержку наших солдат населением России, без которой не удалось бы добиться успехов на линии боевого соприкосновения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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