Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Там можно пройти профориентационные тесты

Во вторник в Москве открылся новый центр, где можно найти работу или определиться с будущей профессией. Важно, что соискателей постоянно сопровождает карьерный наставник. Который поможем в любой сложной ситуации. Предложить могут востребованные и перспективные специальности. Новый центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Где работать мне тогда, чем заниматься?" - в новом кадровом центре "Профессии будущего" готовы ответить на все эти важные вопросы. Для девятиклассников, еще не определившихся со специальностями, есть возможность пройти профориентационные тесты.

"В этом центре выстроен профессиональный подход к каждому школьнику девятого класса, мы подбираем профессии исходя из итогов профориентационного тестирования. Ребята в течение тридцати минут проходят тестирование из 90 вопросов для того, чтобы в дальнейшем определиться с отраслью и выбором своей будущей профессии", - рассказала Елена Сумакова, заместитель директора Московского центра развития профобразования.

Впрочем, посетители центра - не только старшеклассники. Уровень зарегистрированной безработицы в Москве сейчас рекордно низкий - 0,3 процента. Предприятия предлагают сотни тысячи вакансий. И если необходимо помочь сориентироваться в поиске работы, тоже можно обращаться в кадровый центр. Сергею Жидкову 32 года, последние 12 лет он работал в сфере транспорта, но попал под сокращение. И сейчас ищет новую работу. В центре "Профессии будущего" у него свой карьерный наставник, который будет помогать на всех этапах - познакомит с вакансиями, устроит собеседование с будущим работодателем.

Но здесь же можно получить и совсем новую востребованную специальность. В кадровом центре порядка 75 краткосрочных программ обучения профессиям из самых различных сфер - транспорта, промышленности, гостеприимства.

"И, конечно же, нам очень важно, чтобы люди проходили обучение непосредственно на производственных площадках. Это касается рабочих специальностей. То есть человек, проходя такое обучение, на практике не только получает новую специальность, но и, вполне возможно, знакомится со своим будущим работодателем", - отметил Андрей Тарасов, руководитель кадрового центра "Профессии будущего".

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня на открытии центра подчеркнул: одна из главных его задач - популяризировать востребованные и перспективные рабочие специальности.

"Мы тоже заинтересованы, чтобы посылать желающих взрослых уже людей на краткосрочные курсы, чтобы они получали дополнительное образование, курсы, специальности не только рабочие - тоже IT, креативные", - рассказал Собянин.

Определяться с профессией и искать работу в этом центре еще и точно не скучно. В выборе специальности могут помочь роботы Катя и Гоша, искусственный интеллект напишет резюме. Везде установлены широкоформатные экраны, арт-объекты, тач-панели. А в так называемом Инновационном цехе можно попробовать некоторые из выбранных профессий с помощью VR-технологий - поработать со сварочным аппаратом или на токарном станке.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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