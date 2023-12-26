Шойгу заявил о выполнении российской армией главной цели на 2023 год

ВС России движутся к достижению целей спецоперации

Российские Вооруженные силы выполнили главную цель на уходящий год — сорвали громко заявленное Киевом и Западом контрнаступление украинской армии. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях, идет к достижению целей спецоперации.

При этом, отметил министр, российские оборонные предприятия бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу", в разы нарастив выпуск самых востребованных образцов вооружений, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские военнослужащие — участники спецоперации на Украине полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники. Глава государства отметил, что "командиры, среди которых совсем молодые люди, собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения".

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская отмечала, что президент России Владимир Путин, в отличие от украинских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине. Если не заняться развитием беспилотных систем, ВСУ придется отступить, предупредила эксперт.

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