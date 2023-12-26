Перспективные прототипы: В московском Политехе показали грузовые беспилотники и электромобили

У красного "Мула" - особое предназначение

Электроквадроцикл "Стелс" и компактный городской электромобиль L-7. В столичном Политехе идут разработки транспортных новинок, которые будут комфортны для пользователей и почти не затратны. Работа идёт сразу в несколько этапов. В чём особенности отдельных деталей и чему может позавидовать даже Илон Маск?

Этот небольшой, но очень резвый и манёвренный электромобиль на литий-ионных батареях может перевозить грузы до полутонны. Незаменим на предприятиях и складских территориях. Это – пока что опытный образец.

— А вот Илон Маск, мы далеко от него отстали?

Пабло Итурралде, директор передовой инженерной школы электротранспорта: "Я думаю, что не далеко. Вопрос ресурсов, которые во всё это инвестируются. Мы рады, что индустрия сейчас мы нужны. Если мы нужны индустрии, то они будут тратить на нас ресурсы".

И таких прототипов - несколько, для разных нужд. Разработали их в Московском Политехе. Сейчас трудятся над моделью L-7 - это компактный городской электромобиль. Особенностью его станет возможность аренды или лизинга аккумуляторных батарей. Это позволит сэкономить на композитных материалах при производите, а значит, снизить конечную стоимость для потребителя.

"Это разработка платформы автомобиля L-7. Небольшой компактный автомобиль, что очень важно. Всё это заказ государства, в рамках которого мы, по их поручению, ведём разработку вот этого автомобиля категории L-7. Это будет очень автомобиль доступный. То есть, мы разработали ходовую, рулевую часть, инвектор, электродвигатель", - объясняет Ректор "Московского политеха" Владимир Миклушевский.

Всё это было сделано на базе специального устройства - красной и неказистой на вид машины. Инженеры дали ей рабочее название "Мул". Это передвижная лаборатория, которая тестирует разные агрегаты, двигатели, аккумуляторы, инвекторы, чтобы собрать под капотом будущего автомобиля оптимальное сочетание устройств.

Для разработки новых решений в Политехе есть современные лаборатории. В одной идёт проектирование с помощью виртуальной реальности. В другой - уже реальные испытания.

Пятиосный стол внутри вот капсулы позволяет оценить ходовые характеристики автомобиля. Ещё одна разработка - электроквадроцикл "Стелс". Неожиданно, но тоже для города. Пока во всей модельной линейке собраны только несколько прототипов, но в следующем году появятся все. А дальше - выход на серийное производство.

«ТВ Центр»

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