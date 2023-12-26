Песков объяснил большое число претендентов на выдвижение в президенты

В Кремле считают это естественным

Большое количество граждан, желающих баллотироваться на президентских выборах, вполне естественно. Такое заявление сделал во вторник, 26 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил спикер Кремля, "граждане пользуются своим правом, закрепленным в Конституции", сообщает ТАСС.

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев рассказал, что заявления на выдвижение в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах уже поступили от 33 человек.

Действующий глава государства Владимир Путин зарегистрировался в качестве самовыдвиженца. 20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки Путина, а также разрешил ему открыть специальный счет в Сбербанке и начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах.

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